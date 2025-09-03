Dagli inviati
Ferrari su Nicolussi Caviglia: "Ha avuto tante richieste ma ha scelto noi"
FirenzeViola.it
A margine della presentazione stampa di Hans Nicolussi Caviglia, Alessandro Ferrari ha rilasciato un commento ai media presenti. Questo quanto detto dal Dg della Fiorentina al Wind Media Center del Viola Park: "Hans è l'ennesimo giocatore italiano, di prospettiva, un classe 2000 che si unisce al nostro gruppo con grande determinazione. Per quanto ha fatto e la storia che ha fatto aveva tante opportunità. Ha voluto mettersi in gioco con noi e siamo contenti di averlo":
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di cosìdi Lorenzo Di Benedetto
1 La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
