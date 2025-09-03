Dagli inviati Ferrari su Nicolussi Caviglia: "Ha avuto tante richieste ma ha scelto noi"

vedi letture

A margine della presentazione stampa di Hans Nicolussi Caviglia, Alessandro Ferrari ha rilasciato un commento ai media presenti. Questo quanto detto dal Dg della Fiorentina al Wind Media Center del Viola Park: "Hans è l'ennesimo giocatore italiano, di prospettiva, un classe 2000 che si unisce al nostro gruppo con grande determinazione. Per quanto ha fatto e la storia che ha fatto aveva tante opportunità. Ha voluto mettersi in gioco con noi e siamo contenti di averlo":