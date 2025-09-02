Gattuso esordisce con un sold-out: tutto esaurito a Bergamo per Italia-Estonia

Adesso è ufficiale: lo Stadio di Bergamo sarà completamente esaurito venerdì 5 settembre in vista dell’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Sono infatti oltre 20.000 i biglietti emessi per il match con l’Estonia dopo che gli ultimi 800 tagliandi messi in vendita ieri sono andati esauriti nel giro di poche ore. Ricordiamo che tra i convocati di mister Gattuso figura anche l’attaccante della Fiorentina Moise Kean.