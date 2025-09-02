Niente Ciro in Europa per Italiano: Immobile fuori dalla lista Uefa del Bologna
(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Il Bologna ha comunicato la lista dei giocatori alla Uefa in vista della prossima Europa League: fuori Immobile, out fino a fine ottobre e che dovrà saltare le prime partite della prima fase. Fuori anche Dominguez, l'ultimo arrivato Sulemana e De Silvestri, che fu già escluso un anno fa dalla Champions. (ANSA).
