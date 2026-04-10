Trevisani: "Viola senza gioco e allenatore, sulla carta non sono inferiori al Palace"

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Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha parlato durante "Fontana di Trevi", trasmissione di Cronache di Spogliatoio in onda su Youtube, commentando la sconfitta di ieri della Fiorentina: "Ieri Fiorentina e Bologna hanno affrontato squadre più forti. L'Aston Villa è certamente più forte del Bologna, secondo me la Fiorentina invece ha i giocatori, l'organico ma in questo momento non ha il gioco e probabilmente non ha l'allenatore, però non è peggiore complessivamente del Crystal Palace. La squadra di Glasner in Premier è 14^, è il Tottenham che facendo il parallelismo è la Fiorentina d'Inghilterra, cioè un club che doveva andare in Europa e che lotta per non retrocedere.

Oggi la Fiorentina è peggio del Crystal Palace, ma molto peggio ma sulla carta e per costruzione della rosa i viola a inizio anno uno li immaginava sesti/settimi mentre il Palace lo immaginavi dove oggi lo vedi, a centro classifica. Qui torniamo al discorso che facevamo per l'Italia con la Bosnia, la Fiorentina è meglio di dodici squadre in Serie A, ma non si vede, il Tottenham è meglio di quindici squadre della Premier ma sta andando in seconda divisione. Questo dimostra che il valore di una squadra è determinato da tanti fattori, ecco perché non è così semplice arrivare a dare un livello".