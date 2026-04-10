De Zerbi: "Tottenham grande opportunità, torno nel miglior campionato al mondo"

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Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Tottenham, accostato nelle ultime settimane anche alla Fiorentina per la panchina della prossima stagione, ha parlato in conferenza stampa spiegando il perché della sua scelta di accettare gli Spurs: “Dalla mia prospettiva, questa era una grande opportunità perché il Tottenham è uno dei club più importanti del miglior campionato del mondo. E penso che abbiamo tanti giocatori adatti al mio stile di gioco. Una delle parti cruciali per la mia scelta sono stati i 12 giorni prima del debutto: per me era importante avere il tempo di preparare la partita, di capire i problemi.

Ai giocatori non voglio dare troppe istruzioni, voglio però che ci sia organizzazione e spero che questo tempo sia servito per raggiungere il mio primo obiettivo. Io vorrei stare qui a lungo: se firmo il contratto in aprile, devo essere pronto a rimanere anche per la stagione successiva, non importa in quale categoria. Ora però voglio concentrarmi sul Sunderland e sulle 6 partite successive”.