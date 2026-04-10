Garbo: "Qualcuno forse aveva ragione a dire che questa Fiorentina è inallenabile"

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Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà parlando anche di Fiorentina. Questo il suo pensiero quando gli viene chiesto se a posteriori i viola avrebbero potuto fare meglio tenendo Pioli e non prendendo Vanoli: "Questa era una squadra che alla vigilia del campionato pensavamo potesse lottare per l'Europa, mentre per tutto l'arco della stagione è rimasta in zona retrocessione o a ridosso della zona retrocessione. Quando qualcuno dice che questa squadra è inallenabile forse ha ragione".