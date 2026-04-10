Inter, nuovo stop per Lautaro Martinez: out contro Como e Cagliari

vedi letture

Nuovo infortunio muscolare per l'attaccante argentino Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro, stesso problema di cui aveva sofferto prima del rientro contro la Roma, l'infortunio è un risentimento e non sembra essere una ricaduta.

Questo è il report ufficiale dell'infortunio pubblicato dai canali dell'Inter:

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".

Da queste prime informazioni, il bomber nerazzurro sarà indisponibile per circa 15 giorni, saltando cosi le due sfide in Serie A contro Como e Cagliari, e molto probabilmente la sfida in Coppa Italia sempre contro il Como.