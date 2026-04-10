Roma, Massara a rischio? Per il ruolo di ds spunta il nome di Giuntoli

Roma, Massara a rischio? Per il ruolo di ds spunta il nome di GiuntoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

La situazione in casa Roma per quanto riguarda il futuro è da monitorare con grande attenzione, soprattutto per possibili cambiamenti a livello dirigenziale. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, a rischiare potrebbe essere l’attuale direttore sportivo Frederic Massara. Occhi puntati su Cristiano Giuntoli, che vanta un ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini: un legame che potrebbe facilitare un suo eventuale approdo nella Capitale.

La decisione finale spetterà ai Friedkin, pronti a fare le loro valutazioni. Va ricordato che Giuntoli è fermo da giugno 2025, dopo la separazione con la Juventus.