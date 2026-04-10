Rimontare 3 gol di scarto? Difficile ma non impossibile: ecco i precedenti in Europa

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La Fiorentina dopo il pesante 3 a 0 a Selhurst Park, contro il Crystal Palace ha esaurito quasi del tutto le speranze di approdo a una semifinale di Conference League, però il calcio ci ha dimostrato che durante le sfide di ritorno in una competizione europea, possono accadere rimonte impensabili.

Ecco le più incredibili rimonte europee degli ultimi 20 anni:

Sporting-Bodo Glimt 5-0

La squadra portoghese, nella stagione corrente, dopo aver perso l'andata in Norvegia per 3-0, è riuscita a ribaltare il Bodo Glimt segnando 3 gol in novanta minuti, e chiudendo la partita con la manita nei tempi supplementari per approdare ai quarti di finale di Champions League.

Atalanta- Borussia Dortmund 4-1

L'Atalanta di Palladino nei Playoff di Champions League di questa stagione è riuscita a ribaltare un 2-0 maturato al Signal Iduna Park, segnando il goal qualificazione nel recupero, grazie al rigore di Lazar Samardžić.

Liverpool-Barcellona 4-0

Il Liverpool dopo aver perso 3-0 a Barcellona, riusci a ribaltare i blaugrana grazie a una splendida doppietta di Origi che porto i Reds in finale di Champions.

Juve-Atletico Madrid 3-0

Il club bianconero riusci a ribaltare il 2-0 dell'andata a Madrid, grazie alla storica tripletta di Cristiano Ronaldo e approdare ai quarti di finale di Champions League della stagione 2018/19.

Roma-Barcellona 3-0

La Roma all'Olimpico nei quarti di finale di Champions Leauge della stagione 2017/18 ribaltò il risultato di 4-1 maturato al Camp Nou, approdando alle semifinali.

Barcellona-Psg 6-1

I blaugrana negli ottavi di Champions Leauge del stagine 2016/17, riuscirono a ribaltare il 4-0 maturato al Parco Dei Principi segnando 6 gol in novanta minuti e approdando ai quarti di finale.

Deportivo La Coruña-Milan 4-0

Dopo una pesante sconfitta per 1-4 a San Siro, il Deportivo riusci nell'impresa di segnare 4 reti, e approdare alle semifinali di Champions League della stagione 2003/04.