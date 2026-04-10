Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Pisa: una sola novità per Gasperini
La Serie A, dopo il turno infrasettimanale di coppe europee, è pronta a tornare con il 32° turno di campionato che partirà questa sera alle ore 20:45 con l'anticipo dello Stadio Olimpico tra Roma e Pisa. Una partita che mette in palio punti importanti nella lotta Champions per i giallorossi di Gasperini, mentre è più difficile il discorso per il Pisa, ultimo a quota 18 punti in classifica e a -9 dalla salvezza. Queste le formazioni ufficiali:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Esmoris, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Seck, Mirra, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. All. Gian Piero Gasperini.
Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Moreo. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrsado, Akinsanmiro, Durosinmi, Vural, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic. All.: Oscar Hiljemark.
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