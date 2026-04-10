Spalletti: "Rinnovo? Hanno partecipato tutte le componenti: era la soluzione più corretta".

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 10 APR - "Mi ha colpito il momento di grande amarezza quando siamo usciti dalla Champions contro il Galatasaray, vedere lo stadio che ci applaudiva e che voleva stringersi a noi dopo la sconfitta è stato il momento più forte: ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma, è stato bellissimo": ai canali ufficiali della Juventus, Luciano Spalletti racconta uno dei momenti più forti vissuti in questi mesi in bianconero. "E' stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato, ci siamo conosciuti e annusati bene in questi mesi e abbiamo potuto scegliere in libertà il nostro futuro, se era apprezzabile questo rapporto di lavoro - racconta alla rubrica Small Talk pubblicata sui canali social del club - e tutto ha indicato che questa fosse la soluzione più corretta, andare avanti insieme: le persone si misurano in base alle responsabilità, noi ne abbiamo una importante e qui si vede la voglia di sacrificarsi e lavorare per creare presupposti migliori di tutti gli addetti ai lavori".

(ANSA).