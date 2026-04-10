Lutto in casa Hellas Verona, morta la moglie del preparatore dei portieri Benussi

vedi letture

Profondo dolore in casa Hellas Verona per un lutto che ha colpito da vicino l’ambiente gialloblù. A esserne coinvolto è l’ex portiere Francesco Benussi, oggi nello staff tecnico della società scaligera nel ruolo di preparatore dei portieri, che in queste ore piange la morte della moglie Laura.

Questa la nota stampa del club gialloblù: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell'Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura. A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre".