Trento, non solo Sadotti nel mirino: piace Sartori del Parma
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Non solo Edoardo Sadotti per il Trento. Il club gialloblù punterà su promettenti giovani funzionali a un progetto di crescita costante, quella che il club di patron Mauro Giacca sta seguendo da anni, con risoltati sempre più soddisfacenti.
Nei giorni scorsi TuttoMercatoWeb.com aveva raccontato della trattativa in essere con la Fiorentina per Sadotti, che con i toscani ha vinto lo scudetto del campionato Primavera, ma stando a quanto raccolto il Trento sta guardando anche all'altra finalista, il Parma, perché ha messo nel mirino l'attaccante classe 2006 Francesco Sartori: per il momento solo sondaggi, nessun affondo da parte del club trentino, ma potrebbero successivamente esserci sviluppi.
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