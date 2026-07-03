Firenze ricorda Bruno Beatrice: il 7 luglio al Canottieri la conferenza stampa del 14° Memorial

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Firenze si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi simboli sportivi con il 14° Memorial Bruno Beatrice, evento dedicato alla memoria dell’ex calciatore viola tragicamente scomparso il 16 dicembre 1987. L'evento si chiamerà “il Mastino di Firenze”. L’iniziativa, che celebra la figura di Bruno Beatrice, rappresenta ormai un appuntamento fisso per la città e per il mondo legato alla Fiorentina, con l’obiettivo di mantenerne viva l’eredità sportiva e umana.

La conferenza stampa di presentazione è in programma lunedì 7 luglio alle ore 18:45 presso la location dei Canottieri. A moderare l’incontro sarà Mario Tenerani, mentre interverranno tra i relatori Sara Meini, Moreno Roggi, Michele Fratini e Letizia Perini. All’evento prenderanno parte anche ex calciatori, rappresentanti politici e amici, a testimonianza del forte legame che il Memorial continua a mantenere con la città e con il mondo viola. Una serata che vuole essere non solo commemorativa, ma anche un momento di condivisione e ricordo collettivo.