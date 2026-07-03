Niente Inter per Kayode: vicino il rinnovo col Brentford fino al 2032

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Michael Kayode era finito nel mirino dell’Inter dopo l’affare saltato per Palestra. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa per il terzino classe 2004 sta per sfumare. Infatti, come rivelato dal noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il Brentford - che detiene il cartellino del giocatore - ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto: Kayode si legherà ulteriormente al club di Premier League, estendendo di due anni l'attuale accordo vigente. Così la scadenza verrà stabilita per l'estate del 2032.

Trattativa in fase di chiusura

È praticamente un affare chiuso: così le Bees potranno trattenere uno dei terzini destri più ambiti in circolazione. E lasciare al tempo stesso l'Inter a mani vuote. Il talento italiano, sbocciato nelle giovanili della Juventus ed esploso nella Fiorentina prima della cessione la scorsa estate, ha 21 anni e ha disputato un'ottima stagione al debutto in Premier League. Per il progetto del Brentford è un giocatore imprescindibile e la valutazione da 40 milioni di euro a questo punto è superflua: Kayode resterà in Inghilterra.