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Il Napoli ha il suo allenatore: Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico dei partenopei

Il Napoli ha il suo allenatore: Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico dei partenopeiFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:13News
di Redazione FV

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ufficialità arrivata prima con un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, con le parole "Benvenuto Max!", e successivamente con un post del Napoli, che ha pubblicato il comunicato sui propri profili social. "La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029": questo il contenuto del comunicato della società partenopea. 