Maldini nuovo Dt azzurro? Malagò è ottimista. Risposta nel weekend

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Un faccia a faccia per provare a convincere Paolo Maldini. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Giovanni Malagò avrebbe incontrato l’ex dirigente del Milan nella giornata di martedì, prima del Consiglio federale tenutosi nel pomeriggio. Un colloquio utile per approfondire la conoscenza, chiarire i dubbi dell’ex difensore, indicato come possibile direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia, e illustrargli nel dettaglio il possibile incarico.

Nel corso del confronto, Malagò avrebbe fornito a Maldini ampie rassicurazioni sul ruolo, sulle dinamiche interne della Federazione e sulla libertà operativa. Restano però alcune perplessità legate alla complessità dell’incarico e a diversi aspetti ancora da definire, mentre la questione economica non rappresenterebbe un nodo centrale. Una risposta è attesa in tempi brevi, tra il fine settimana e l’inizio della prossima. Solo successivamente, nel caso, Maldini e Malagò condividerebbero anche la scelta del commissario tecnico.

Nella serata di ieri, lo stesso Malagò si è mostrato ottimista: “Sono abbastanza vicino a individuare la persona giusta, con cui poi fare rapidamente la scelta dell’allenatore. Maldini? Non posso né confermare né smentire, ma sicuramente ha tutte le caratteristiche e tutti i requisiti che gli italiani chiedono per questo tipo di ruolo”. Sullo sfondo restano anche le alternative, da Albertini a Costacurta fino a Ranieri e Massara, anche se senza Maldini lo scenario potrebbe prevedere una separazione dei due incarichi.