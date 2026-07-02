Spagna batte Austria 3-0 con Oyarzabal sugli scudi. Ora Portogallo o Croazia

Spagna batte Austria 3-0 con Oyarzabal sugli scudi. Ora Portogallo o CroaziaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:58News
di Redazione FV

Tutto facile per la Spagna che regola l'Austria e guadagna così gli ottavi di finale del Mondiale in corso in America. Le Furie Rosse battono 3-0 la squadra allenata da Rangnick grazie alle reti di Oyarzabal nel primo tempo e di Pedro Porro nel secondo. Chiude i conti di nuovo Oyarzabal nel finale dopo un'azione splendida confezionata dagli uomini allenati da De La Fuente che si candidano così ad essere una delle vincitrici del torneo. La Spagna affronterà così al prossimo turno la vincente di Portogallo-Croazia, partita in programma nella notte italiana. 