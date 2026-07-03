Mondiali, la Svizzera fa la storia battendo 2-0 l'Algeria: oggi si concludono i sedicesimi

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Nella tarda notte, per qualcuno la prima mattinata, la Svizzera ha fatto la storia, conquistando l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale battendo l'Algeria per 2-0 grazie alle reti di Breel Embolo e Dan Ndoye. La squadra guidata da Murat Yakin ha così interrotto un digiuno lungo 88 anni, tornando a vincere una gara a eliminazione diretta in una Coppa del Mondo per la prima volta dal successo contro la Germania nel 1938. Agli ottavi gli elvetici affronteranno la vincente della sfida tra Colombia e Ghana.

Svizzera in controllo per larghi tratti della gara, che ha sfruttato la superiorità tecnica nei confronti di un'Algeria che si è affidata come sempre al talento cristallino di Riyad Mahrez, ex stella del City, che a fine gara ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale. Svizzera che passa quindi il turno: nella serata di oggi si chiude il quadro dei sedicesimi: in campo alle 20 Australia ed Egitto, chi vince sfida la vincente tra Argentina e Capo Verde (fischio d'inizio alle 3 di stanotte) e poi alle 3.30 Colombia-Ghana. Da domani i primi ottavi, si parte con Canada-Marocco (ore 19) e Paraguay-Francia (ore 22).