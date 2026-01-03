Tre squadre in lotta salvezza alle 15: le formazioni di Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa
Prosegue con Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa il sabato di campionato, con un menù più ricco del solito visto il turno compresso, anche in vista della giornata infrasettimanale in programma a metà della settimana prossima. Queste le formazioni ufficiali delle due gare:
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorsvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen, Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. Allenatore: Cuesta.
----------------------
GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Bonfanti; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino
