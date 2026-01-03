Due pareggi nelle gare salvezza: 1-1 tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e Pisa
FirenzeViola.it
Doppio pareggio nelle gare di Serie A delle ore 15. Finiscono 1-1 sia Sassuolo-Parma che Genoa-Pisa: a Reggio Emilia vanno a segno Thorstvedt da una parte e - con un super gol - Pellegrino dall'altra, mentre a Marassi sono Colombo e Leris a finire sul tabellino dei marcatori. Due pari che lasciano invariato tutto così com'è in classifica, ma anche un assist alla Fiorentina che, con un'eventuale vittoria domani con la Cremonese, ruberebbe punti a tutte le concorrenti per la salvezza.
Pubblicità
News
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Le più lette
1 I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Copertina
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com