Due pareggi nelle gare salvezza: 1-1 tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e Pisa

Due pareggi nelle gare salvezza: 1-1 tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e PisaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:02News
di Redazione FV

Doppio pareggio nelle gare di Serie A delle ore 15. Finiscono 1-1 sia Sassuolo-Parma che Genoa-Pisa: a Reggio Emilia vanno a segno Thorstvedt da una parte e - con un super gol - Pellegrino dall'altra, mentre a Marassi sono Colombo e Leris a finire sul tabellino dei marcatori. Due pari che lasciano invariato tutto così com'è in classifica, ma anche un assist alla Fiorentina che, con un'eventuale vittoria domani con la Cremonese, ruberebbe punti a tutte le concorrenti per la salvezza.