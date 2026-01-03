Graziani: "Kean? Io lo farei giocare se lui se la sente e gli ho dato il permesso, non mi fido degli altri"

L'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Francesco "Ciccio" Graziani ha espresso il suo giudizio sulla situazione viola a RTV38, durante "Il salotto dello sport": "Non parliamo di ultima spiaggia domani con la Cremonese ma di un'altra opportunità per rialzarsi. Sembra che a questa squadra abbiano fatto il malocchio, ci vorrebbe Gino Bartali, ti racconto un aneddoto. Un giorno mi chiamò al telefono e mi disse: "Caro Graziani a te hanno fatto il malocchio, pensiamo a toglierlo" e il giorno dopo con "Pallino" andai a casa sua dove c'era una signora che mi fece togliere la maglia e toccandomi con un unguento fece un rito per 10 minuti e poi mi disse "fatto". La partita successiva andammo a Cesena ed io segnai due gol. Ripensandoci, al di là dell'aneddoto, entrano dei virus in una squadra finché non risolvi il tutto magicamente. Io sono convinto che si salverà perché la qualità alla lunga dovrà venire fuori ma io voglio sperare che un po' di luce in fondo al tunnel ci sia già".

Cosa farebbe con Kean, tornato solo oggi dopo un permesso? "Se io sono l'allenatore ed ho dato il mio permesso perché ne aveva bisogno, gli chiedo se se la sente. Io confido in lui e negli altri ci credo poco. Se non si è allenato quattro giorni non è che è fuori forma e ti viene il fiatone. Ma se c'è stata una concessione, se ha sofferto psicologicamente non lo faccio giocare ma se lui se la sente non me ne vogliano gli altri ma io lo faccio giocare. Decide il giocatore, non c'è niente di male, ma glielo chiedo in forma privata. Fidarsi di lui? Quando Pradè mi chiamò e mi disse che lo stavano prendendo e mi chiese cosa ne pensassi io dissi che ci metto la mano sul fuoco ma se ti gira male certo tutti ti attaccano. Ma per me nel calcio non si disimpara e dal punto dell'impegno in campo non puoi dirgli niente, gioca con grinta e determinazione, dà il massimo anche se non segna e per me resta indispensabile in questa squadra.