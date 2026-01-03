Lazio, ci siamo per Castellanos al West Ham: il giocatore è a Londra

FirenzeViola.it
Valentin Castellanos è ormai a un passo dal trasferimento al West Ham. Restano soltanto da definire alcuni dettagli burocratici: secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante è appena arrivato a Londra e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche, prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà agli Hammers. Alla Lazio spetteranno 30 milioni di euro.