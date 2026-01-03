Serie A, esame Lecce per la Juventus: le formazioni ufficiali del match delle 18

Il sabato di campionato prosegue alle ore 18 con Juventus-Lecce, gara in programma all'Allianz Stadium per la penultima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.

Lecce (4-3-3): Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Helgason, Veiga, Gaby, Kouassi, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.