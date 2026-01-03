L’allievo supera il maestro: l’Atalanta ferma la Roma 1-0

di Redazione FV

L'allievo Palladino supera il maestro. L'Atalanta di Palladino batte infatti la Roma del grande ex Gasperini che tornava per la prima volta a Bergamo da avversario: 1-0 il risultato che per i nerazzurri poteva essere il largo.

Protagonista il Var. Al 12' serve a confermare il gol di Scalvini per un sospetto fallo di mano; al 30' invece porta all'annullamento del raddoppio dell'Atalanta ad opera di Scamacca che il Var pizzica in fuorigioco influente al momento della partenza. Nella ripresa da segnalare l'infortunio di Scalvini. 