Coppa d'Africa: impresa del Mali in 10, Senegal avanti contro il Sudan

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Primi due ottavi di finale, oggi, in Coppa d'Africa. Nella prima partita, il Senegal batte per 3-1 un Sudan che va in vantaggio al 6' pt con Aamir Abdallah; poi, i 'Leoni della Teranga' rimontano, trascinati dalla doppietta di Pape Gueye, impreziosita poi dal terzo gol di Ibrahim Mbaye nella ripresa. Ai quarti di finale troveranno il Mali, autore di un'impresa contro la Tunisia. Rimasto in 10 uomini a metà primo tempo e riesce a reggere per tutto il match, o quasi: solo al 43' st i mediterranei trovano il gol, con Firas Chaouat che sfrutta un cross al bacio di Saad.

Ma non è finita, perché nel recupero il Mali va in avanti e pesca un rigore per fallo di mano: sul dischetto, al 50' st, Lassine Sinayoko non sbaglia e si va ai supplementari. Nel secondo supplementare, gol annullato alla Tunisia per fuorigioco, e la partita si decide ai rigori: qui, il Mali va sotto due volte, ma rimonta grazie al suo portiere e, alla quinta serie, è l'ex Atalanta El Bilal Touré a regalare una vittoria memorabile alle 'Aquile'. Domani Marocco-Tanzania alle ore 17 e Sudafrica-Camerun alle ore 20. (ANSA).