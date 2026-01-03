Atalanta-Roma chiude il sabato di serie A: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 a Bergamo va in scena l'ultima gara di questo sabato di serie A, Atalanta-Roma con la squadra di Palladino che cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire la classifica, così come l'ex Gaseprrini, che torna per la prima volta da avversario, non vuole farsi scappare il treno Champions. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini