Trattativa nel vivo tra Fiorentina e Lindelof: ecco la proposta per anticipare le concorrenti
Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa tra la Fiorentina e Victor Lindelof procede spedita, con i viola che avrebbero offerto un accordo da due anni più opzione per il terzo per provare ad anticipare la concorrenza che arriva soprattutto dalla Premier League e in particolar modo dall'Everton. I colloqui proseguono di ora in ora, con Pradè e Goretti convinti che l'acquisto dello svedese alzerebbe il livello della retroguardia da consegnare nelle mani di Pioli a prescindere dalle potenziali cessioni.
Comuzzo, un "no" all'Arabia identico a quello di Kean, ma le riflessioni proseguonodi Tommaso Loreto
2 Tutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
3 Si accende il mercato intorno a Comuzzo. Lindelof (o Leite) e Nicolussi Caviglia nel mirino, con la permanenza di Fortini può arrivare Lamptey e partire Parisi nonostante il rinnovo
FirenzeViolaProsegue la trattativa per Nicolussi Caviglia: il giocatore vuole la Fiorentina, Lucci prova a limare la distanza col Venezia
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Angelo GiorgettiRanieri sostituito per scelta tecnica è un segnale forte al gruppo. Mandragora da rinnovare, poi due colpi per chiudere il mercato: serve qualità a centrocampo e in difesa. Piccoli colpo che sa di calcio, Kean dovrà condividere gli spazi
Mario TeneraniStiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
