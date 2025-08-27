Trattativa nel vivo tra Fiorentina e Lindelof: ecco la proposta per anticipare le concorrenti

Trattativa nel vivo tra Fiorentina e Lindelof: ecco la proposta per anticipare le concorrentiFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 15:05News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa tra la Fiorentina e Victor Lindelof procede spedita, con i viola che avrebbero offerto un accordo da due anni più opzione per il terzo per provare ad anticipare la concorrenza che arriva soprattutto dalla Premier League e in particolar modo dall'Everton. I colloqui proseguono di ora in ora, con Pradè e Goretti convinti che l'acquisto dello svedese alzerebbe il livello della retroguardia da consegnare nelle mani di Pioli a prescindere dalle potenziali cessioni. 