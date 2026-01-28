Trasferte vietate ai tifosi di Lazio e Napoli: il Viminale punisce come fatto con Viola e Roma

vedi letture

Trasferte vietate fino a fine stagione anche per i tifosi di Lazio e Napoli, dopo gli scontri sull'autostrada A1 che hanno visto coinvolti gli ultras delle due tifoserie. Lo riporta in questi minuti l'edizione online de la Repubblica, scrivendo che al Viminale sarebbe stata adottata la stessa misura punitiva impiegata per i tifosi di Roma e Fiorentina, dopo episodi analoghi nella domenica del match tra viola e Bologna.

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, avrebbe appena firmato il decreto che prevede la misura in questione, scegliendo la stessa mano pesante utilizzata per sanzionare le tifoserie di viola e giallorossi. L'avvenimento è accaduto domenica scorsa, 25 gennaio, questa volta all'altezza di Frosinone. L'unica eccezione è rappresentata dal Derby del 17 maggio, in cui la Lazio è ospite della Roma, ma giocherà nella sua stessa città. E ci sarà quindi la possibilità per i tifosi biancocelesti di acquistare regolarmente il biglietto e presenziare nell'apposito settore dello stadio Olimpico.