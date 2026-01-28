Dagli inviati Kean: "Sto cercando di recuperare in fretta". De Gea: "Abbiamo la grossa responsabilità di riportare la Fiorentina dove merita"

Durante l'evento "Siamo Firenze -Una città da massima serie" a Palazzo Vecchio alcuni giocatori della Fiorentina hanno preso la parola, a partire da Moise Kean che ha parlato anche di come sta: "Sto cercando di recuperare, sto cercando di tornare il più in fretta possibile per dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto e spero di tornare presto. Il Salone dei Cinquecento? Molto bello, c'è molta storia qui".

Ha poi parlato anche capitan De Gea: "Siamo qui con i ragazzi della Fiorentina, contento di essere tra voi. A Commisso Jr cosa dico? Abbiamo una grossa responsabilità, diamo di tutto in allenamento e nelle partite, la stagione è lunga e stiamo facendo passo passo per riportare la Fiorentina dove merita"