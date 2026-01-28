Amoruso: "La Fiorentina è una squadra costruita male già dallo scorso anno"

Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore della Fiorentina, è stato ospite a TMW Radio nel corso di Maracanà parlando dell'ultima sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como e del nuovo presidente viola: "Il problema della Fiorentina è che non è possibile arrivare alla salvezza pensando di poter giocare d'astuzia. Bisogna sporcarsi i pantaloncini, la maglietta. Vedo ancora purtroppo una squadra che cerca di lavorare su alcune finezze, soprattutto difensive, e non te lo puoi permettere. Lo dico già dallo scorso anno, quella era già una squadra costruita male, arrivata sesta ma per un miracolo.

La riprova ce l'avevi con le piccole, dove avevi grande difficoltà. Hai buttato via una stagione dove potevi puntare alla Champions. Non riesce ancora a immedesimarsi nella mentalità che con le piccole devi fare di necessità virtù. Perché ti serve comunque un punto, sia come risultato che a livello mentale".