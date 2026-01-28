Il Como vince al Franchi, Biasin: "Chi non considera i lariani sceglie la via dello sberleffo"

vedi letture

Il Como continua a stupire e dopo la corsa alla zona europea che sta portando avanti in campionato, si giocherà anche i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Fabregas si è imposta per 3-1 al Franchi, ieri sera, contro la Fiorentina, e sulle colonne di TMW, nel suo editoriale odierno ne ha parlato Fabrizio Biasin. Questo il commento del noto giornalista di Mediaset e Libero: "E poi c’è il Como, squadra ancora poco stimata, quasi lì per caso. “La zona Champions? Sono in 5 per quattro posti”. E vabbé… Gli stessi che non considerano i lariani, in genere, scelgono anche la via dello sberleffo: “Il Como? Facile con i soldi degli indonesiani”. Facile una fava, consentitecelo. Il Como ha speso e spende, ma ha speso e spende bene. Il Como non compra giocatori da 40 milioni che finiscono al macero tre mesi dopo, preferisce prenderne tre da 10-15 che raddoppiano il loro valore in un anno o anche meno. Un esempio tra i tanti che si possono fare: Anastasios Douvikas, 26 anni, 11 gol e 1 assist.

Costo: 13 milioni. Valore attuale, a un anno dall’acquisto: certamente di più. E lo stesso vale per la quasi totalità dei giocatori che compongono la rosa di Fabregas. E vedremo se Andres Cuenca – prossimo innesto – farà lo stesso percorso. Arriva dal Barcellona, è un difensore classe 2007, è costato mezzo milione e i blaugrana avranno una percentuale sulla futura rivendita. Poteva prenderlo chiunque, lo prende il Como. Vedremo se – anche in questo caso - avranno avuto ragione. I soldi sono importanti, le idee di più".