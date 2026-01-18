Dagli inviati Scontri tra ultras viola e quelli della Roma: disagi in autostrada verso Bologna

Diversi disagi in autostrada per alcuni tifosi della Fiorentina diretti a Bologna, per il match tra i viola e i felsinei in programma al Dall'Ara. Sono infatti arrivati al contatto e allo scontro gli ultras della Fiorentina e quelli della Roma, incrociati dalla Curva Fiesole visto lo spostamento del tifo giallorosso verso Torino, dove si giocherà proprio la sfida tra granata e capitolini alle ore 18. Una serie di situazioni spiacevoli che hanno anche creato blocchi e problemi per chi viaggiava su quel tratto autostradale.