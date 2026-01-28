Champions, italiane a caccia del pass. Napoli chiamato a vincere, le formazioni ufficiali
Ultima giornata di Champions League, da vivere tutta d'un fiato: la massima competizione europea metterà in atto stasera l'ottava giornata della League Phase, con tutte le partite in contemporanea a partire dalle 21. Il Napoli è chiamato a vincere contro il Chelsea per andare avanti, un po' più tranquille - ma non troppo - sono invece Atalanta, Inter e Juventus. Queste le formazioni ufficiali delle italiane:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo
Allenatore: Antonio Conte
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho
Allenatore: Liam Rosenior
Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Van De Perre, Zorgane, Khalaili; Ait El Hadj, Smith; Florucz. All. David Hubert
Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Raffaele Palladino
Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun.
A disposizione: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Ouattara, Michal, Bamba, Fati, Toure, Nibombe.
Allenatore: Sebastien Pocognoli.
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Conceicao; Openda.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Joao Mario, Cambiaso, David.
Allenatore: Luciano Spalletti.
Borussia Dortmund (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Marcus Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Pio Esposito, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
