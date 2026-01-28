Fiorentina e Parma su Mika Haas: seguito da vicino l'esterno del Kaiserslautern

La Fiorentina è tra le squadre che seguono con attenzione Mika Haas, esterno sinistro classe 2005. Il giocatore, riporta Fussballeuropa.com, non solo è un titolare indiscusso dell'1. FC Kaiserslautern, ma a settembre dello scorso anno ha anche fatto il suo debutto con la nazionale tedesca Under 20. Secondo la testata tedesca, viola e Parma starebbero seguendo il ragazzo con grande costanza, inviando regolarmente i loro osservatori a seguirlo dallo scorso ottore. Ancora non si parla di vere e proprie trattative ma di molta attenzione posta dai due club italiani.