Amoruso su Giuseppe Commisso: "Spero abbia imparato dal padre e da Barone"
Giuseppe Commisso da ieri è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. Una scelta nel segno della continuità, dopo la scomparsa del padre Rocco, che l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha commentato così in diretta su TMW Radio: "Spero abbia imparato dal padre e da Joe Barone. Per certe aziende occorre gente che non venga da altri percorsi, perchè il calcio è totalmente diverso.
Spero che abbia capito cosa vuol dire lavorare in un'azienda umana, dove il prodotto è il calciatore. Secondo me c'è un cambio di nome ma l'idea sarà la stessa di adesso, con l'opzione di avere un Paratici che mastica di calcio. Con lui credo arriveranno altri 2-3 elementi e cercheranno di costruire qualcosa di più stabile".
