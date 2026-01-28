Nuovi contatti tra la Fiorentina e Disasi: la trattativa entra nel vivo, decisive le prossime 48 ore

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:29News
di Redazione FV

Nuovi contatti in giornata tra la Fiorentina e Axel Disasi, difensore in uscita dal Chelsea. Secondo Sky Sport la trattativa è entrata nel vivo e le prossime 48 ore saranno decisive per l'eventuale chiusura della trattativa. Il club viola spinge per ottenere il sì del francese, che nel frattempo ha ricevuto anche altre proposte dalla Premier League, in primis dal West Ham