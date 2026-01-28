Bucchioni duro: "Da quando è morto Barone, i dirigenti non hanno saputo gestire"

Nel corso del suo intervento sulle frequenze di TMW Radio, l'opinionista Enzo Bucchioni ha detto la sua anche sulla Fiorentina, all'indomani della sconfitta col Como in Coppa Italia: "La Fiorentina rischia di andare in Serie B, non si capisce la drammaticità del momento. Era un impegno mentale che questa squadra non può sopportare ora. Il Como ha giocato a basso ritmo, avevano fatto turnover, la Fiorentina aveva praticamente solo tre titolari, anche dal punto di vista mentale deve pensare al campionato. Al di là dell'eliminazione, ho visto dei giocatori, quelli arrivati, dietro di condizione. Dovevano portare subito quantità e qualità, invece...Solo Fabbian si salva".

Questo invece il pensiero di Bucchioni su Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina: "Era tutto previsto. E' una sorta di testamento lasciato da Rocco Commisso. Lo aveva detto che non voleva mollare la Fiorentina e voleva rilanciarla, e così farà il figlio. Non hanno capito che devono fare una società forte. Se vanno avanti con questi dirigenti, vuol dire che la lezione non è servita. Da quando è morto Barone, quelli che c'erano hanno dimostrato di non saper gestire la situazione e si deve cambiare".