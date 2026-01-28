Calciomercato Difensore, centrocampista e uscite: il mercato della Fiorentina a cinque giorni dal gong

Un difensore, un centrocampista muscolare e probabilmente qualche cessione. A cinque giorni dalla fine del mercato, la Fiorentina deve eseguire ancora diverse manovre in entrata e in uscita. Paratici e Goretti sono tutt'altro che con le mani in mano, il gong finale suonerà lunedì prossimo (2 febbraio) alle ore 20 e il tempo inizia a stringere sempre di più. La giornata di oggi non ha portato grandi aggiornamenti, ma i piani del club per completare la rosa di Vanoli sono ormai chiari.

Un difensore, probabilmente d'esperienza

La Fiorentina metterà a segno un colpo in difesa, per chiudere il reparto arretrato una volta per tutte. Il profilo chiacchierato da tempo è quello di un centrale mancino, anche se dal club filtra che la caratteristica del piede forte non sia determinante. Potrebbe essere anche un destro, mentre è molto più sicuro il fatto che si tratti di un giocatore con una certa esperienza. La retroguardia di Vanoli necessita di un leader, qualcuno che venga e sia subito pronto all'uso. Difficile quindi che si tratti di un giovane, tanto che il nome più gettonato è attualmente Axel Disasi, per il quale i dirigenti di Commisso stanno spingendo. Più distaccato ma non tramontato del tutto Radu Dragusin, idem Diogo Leite.

Un centrocampista di rottura

In mezzo al campo, probabilmente, sarà invece la volta di un giocatore eclettico, forte fisicamente e con una certa muscolatura. Ad ora però, mentre sul difensore centrale ci sono già identikit e nomi sul tavolo, si tratta di un profilo che ancora è allo studio dalle parti del Viola Park. L'intenzione di base è quella di andare su un centrocampista di rottura, ma c'è da considerare che con la cessione di Nicolussi Caviglia rimane vuota la casella alle spalle di Fagioli, rimasto senza un vero e proprio doppione, mentre sulle mezzali ci sono le rispettive coppie. Su questo fronte, c'è ancora qualcosa da chiarire per Paratici e Goretti prima di buttarsi a capofitto su un nome certo.

Le uscite, tra certezze e non

Infine c'è una schiera di giocatori che probabilmente lascerà il Viola Park nelle ultime ore di trattative. In primis Christian Kouame, sul quale si sono stagliate le attenzioni di varie squadre italiane e straniere ma senza trovare ancora una soluzione concreta. In uscita sicuramente anche Abdelhamid Sabiri, con pochi interessi però addosso finora. Più difficile invece un'uscita di Niccolò Fortini, sul quale resta viva la Roma che però è ferma alla prima proposta da sette milioni più bonus: i viola lo valutano almeno il doppio, ma a pochi giorni dalla fine della sessione sembra improbabile arrivare davvero a un addio. Infine Luca Ranieri, difensore che per il club non è in uscita, ma l'agente lo sta proponendo a varie società tra cui il Torino, che in cambio ha proposto una serie di nomi ai quali la Fiorentina non ha ancora risposto con chissà quale entusiasmo.