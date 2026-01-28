Fiorentina-Torino, da oggi i biglietti in vendita. Le info su tariffe e promozioni
Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota l'apertura della vendita dei biglietti per la gara contro il Torino, in programma sabato 07 febbraio 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo il comunicato, mentre sul sito ufficiale le info con i prezzi:
"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Dalle ore 15:00 di mercoledì 28 gennaio 2026
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI:
️ Intero e Promo Gen Viola
✔️ Attive in tutti i settori locali
Promo Viola Days
- 50 % sul prezzo Intero
(valida nei settori dedicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione, riservata i possessori di InViola Premium Card)
Under 14
Omaggio in Curva Ferrovia
€ 5 in Tribuna Esterna, Parterre Tribuna Laterale, Maratona e Maratona Laterale
Promo Viola Scuole e Calcio
€ 7 in Maratona Laterale: link di acquisto riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e alle Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana (per info FIORENTINAPOINT)".
