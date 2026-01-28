Fiorentina-Torino, da oggi i biglietti in vendita. Le info su tariffe e promozioni

Fiorentina-Torino, da oggi i biglietti in vendita. Le info su tariffe e promozioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:31News
di Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha reso nota l'apertura della vendita dei biglietti per la gara contro il Torino, in programma sabato 07 febbraio 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo il comunicato, mentre sul sito ufficiale le info con i prezzi:

"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:

Dalle ore 15:00 di mercoledì 28 gennaio 2026

TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI:

️ Intero e Promo Gen Viola

✔️ Attive in tutti i settori locali

 Promo Viola Days

 - 50 % sul prezzo Intero

(valida nei settori dedicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione, riservata i possessori di InViola Premium Card)

 Under 14

Omaggio in Curva Ferrovia

 € 5 in Tribuna Esterna, Parterre Tribuna Laterale, Maratona e Maratona Laterale

 Promo Viola Scuole e Calcio

 € 7 in Maratona Laterale: link di acquisto riservato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e alle Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana (per info FIORENTINAPOINT)".