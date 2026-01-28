FirenzeViola Col Napoli è emergenza attacco. Gudmundsson prima opzione, Kean prova a recuperare. E Vanoli ora ha un'arma in più

Roberto Piccoli finisce ai box. L'altra brutta notizia di un martedì sera nero riguarda il risentimento all'adduttore della coscia destra per il numero novantuno, che ieri aveva trovato un gol da attaccante vero - poi il solito Piccoli, qualche sbavatura e un'occasione cestinata nella ripresa-. In questo momento Paolo Vanoli non ha a disposizione né lui né Moise Kean per la trasferta col Napoli. "Incrociamo le dita, spero che Roberto non si sia fatto niente. Non è che voglio giocare col finto nove, però…". Di fatto escludendo il recupero di Kean.

Che comunque proverà a recuperare almeno per la panchina. Ma in questo momento l'ipotesi più probabile è che la Fiorentina ricominci al Maradona come ha finito contro il Como. E quindi con Albert Gudmundsson come attaccante-ombra, falso nueve, dieci e mezzo. Insomma fate voi, rimane un grosso buco al centro dell'attacco (nel frattempo Edin Dzeko, alla prima con lo Schalke, ha già segnato…). Vanoli però è lo stesso che ha detto, nella conferenza post-Cagliari, che davanti non serve niente dal mercato. L'emergenza passerà quindi, ma passano anche i giorni e scorrono come in una clessidra impennata le chance di salvezza.

Intanto la Viola giocherà in casa dei campioni d'Italia - anche loro più che amputati da una serie di infortuni senza fine - con zero certezze in avanti. Un'opzione in più arriva però dalla Coppa Italia: è Jacopo Fazzini, alla prima da titolare dopo due mesi e mezzo. Problema alla caviglia che sembra superato, la tenuta fisica è durata per un tempo ma nei primi quarantacinque minuti si è visto comunque un calciatore che, nel 4-2-3-1 che potrebbe varare Vanoli, può essere utile. Non è un bicchiere mezzo pieno, è un rigolo d'acqua sul fondo. Ma è comunque qualcosa.

