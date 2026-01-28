FirenzeViola Fiorentina fuori dalla Coppa Italia: scansato un altro obiettivo senza neanche salvare la faccia

Forse saranno contenti coloro che negli ultimi giorni caldeggiavano l'uscita dalla Coppa Italia da parte della Fiorentina considerandola un ostacolo per l'obiettivo salvezza, ma dopo il ko contro il Como l'amaro in bocca non cambia sapore. La squadra di Vanoli per l'ennesima volta è andata in vantaggio salvo poi aprire un'autostrada per il ritorno in partita degli uomini di Fabregas, consegnando alla storia di questa triste stagione un'altra sconfitta al Franchi.

Una partita regalata

Il tecnico della Fiorentina ha schierato in campo una formazione ibrida, con un esordiente assoluto di 19 anni, giocatori con voci di mercato che li vedono protagonisti e qualche titolare qua e là giusto per far intendere che la partita, al Como, non sarebbe stata totalmente regalata. In fin dei conti però, è stato proprio così, soprattutto nella ripresa, quando il piano tattico intravisto nei primi 10 minuti, era già andato a farsi benedire con buona pace di chi, alla Coppa Italia, aveva dimostrato di tenerci. Come i 18mila presenti allo stadio.

Un intralcio in meno

Questa partita ha dimostrato comunque come nei piani dell'allenatore, la Coppa fosse effettivamente una sorta di intralcio per la tabella salvezza stilata ormai qualche settimana fa. E possiamo dire che non è stato nemmeno tanto bravo a nasconderlo, tanto che né lui né i suoi giocatori sono stati capaci neanche di salvare faccia ed apparenze. Adesso la stagione si aggrappa al tristissimo obiettivo di mantenere la categoria nell'anno del centenario e alle residue speranze di Conference, che però rischia di essere gestito come un altro intralcio nel finale di stagione di questa Fiorentina.

Aggrappati al mercato

Sabato andrà in scena la gara contro il Napoli, che vista la prestazione di stasera, dovrà vedere in campo una Fiorentina totalmente diversa in approccio e rendimento. Nel frattempo siamo entrati negli ultimi giorni di calciomercato, che a dire il vero fino a oggi è stato più utile per smantellare il fallimentare mercato estivo che non per migliorare la rosa a disposizione di Vanoli. Dopo la cessione avvenuta oggi di Nicolussi Caviglia, è lecito attendersi due colpi di qualità superiore rispetto ai quattro già effettuati. Anche perché è chiaro a tutti che a questa squadra manchi decisamente qualcosa anche solo per puntare con decisione alla salvezza.

Un altro alibi perso per strada

Dopo i giorni di giusto lutto per la scomparsa di Commisso, la famiglia che ne ha sostituito il ruolo centrale, dovrà dare il via libera per le ultime operazioni, necessarie per non navigare ulteriormente nelle acque melmose del fondo classifica. La Coppa Italia non sarà più un "problema" da gestire. Un altro piccolo alibi perso per strada a cui nessuno potrà più attaccarsi.