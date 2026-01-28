Fiorentina, lo sponsor Lamioni sparisce dalle maglie: accordo risolto per inadempienze

È stata chiarita la ragione dell’assenza dello sponsor Lamioni Holding dalle maglie e dallo stadio in occasione della partita tra Fiorentina e Cagliari di sabato 24 gennaio. Alla base della scelta del club viola, riporta Maremmaoggi.net, c’è una vicenda di natura contrattuale e giudiziaria che ha portato alla risoluzione dell’accordo di sponsorizzazione siglato nel 2023 per via di alcuni mancati pagamenti. L’intesa tra ACF Fiorentina e Lamioni Holding era stata firmata il 28 febbraio 2023, con decorrenza dal 1° marzo dello stesso anno e una durata prevista fino al 30 giugno 2026, per un totale di quattro stagioni sportive.

Nel dettaglio, l’accordo prevedeva un contributo di 300mila euro per la stagione 2022/23, 1,5 milioni per la 2023/24, 1,6 milioni per la 2024/25 e altrettanti per la 2025/26. Lamioni Holding avrebbe invece saldato regolarmente le prime due stagioni e solo le prime due rate della terza, interrompendo poi i pagamenti dal 31 marzo 2025 ma continuando a beneficiare degli spazi pubblicitari previsti dal contratto.