Tra obiettivi ed ex avversari viola: da Iraola a Glasner, primi nomi per la panchina del Chelsea

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Poche ore fa è arrivata l'ufficialità: Liam Rosenior è stato esonerato dal Chelsea. Il tecnico, arrivato a metà stagione dallo Strasburgo dopo l'addio con Enzo Maresca, non è riuscito a risollevare i Blues e dopo una pesante serie di sconfitte è saltato anche il suo posto. Adesso, i londinesi si sono affidati a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. Poi sarà la volta del nuovo allenatore e il Chelsea sta iniziando a sondare vari nomi.

Tra questi, annota Sky Sport, anche Andoni Iraola - tra i papabili per la Fiorentina del futuro -, Oliver Glasner - che i viola hanno incrociato col Crystal Palace - e Xabi Alonso, tutti tecnici apprezzati e potenzialmente disponibili. Restano sullo sfondo anche Marco Silva, in caso di addio al Fulham, e Cesc Fabregas. Non è la prima volta che il Chelsea valuta profili di alto livello: in passato il club ha già avuto colloqui con allenatori del calibro di Luis Enrique, Hansi Flick, Julian Nagelsmann e Roberto De Zerbi, ma tutti loro sono sotto contratto in questo momento.