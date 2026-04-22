Ufficiale Chelsea, dopo Maresca salta anche Rosenior: esonero per l'ex Strasburgo

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“A nome di tutti noi del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione”. Inizia così il comunicato ufficiale con cui il Chelsea annuncia l'esonero di Liam Rosenior, dopo i tanti risultati deludenti del tecnico ex Strasburgo sulla panchina dei Blues.

Una decisione definita non semplice, ma inevitabile alla luce del rendimento recente: “Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e c’è ancora molto in palio in questa stagione”. Per il finale di campionato e di coppa, la squadra sarà affidata a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alle competizioni europee e provare ad avanzare in FA Cup. Parallelamente, la società ha annunciato l’avvio di una riflessione interna per individuare il profilo giusto a lungo termine: “Il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per scegliere la persona più adatta a ricoprire il ruolo di allenatore capo”.