Coppa Italia, Palladino o Sarri in finale: Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

Coppa Italia, Palladino o Sarri in finale: Atalanta-Lazio, le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Uscirà stasera il nome della seconda finalista di Coppa Italia, che sfiderà l'Inter all'Olimpico per l'ultimo atto del torneo. La squadra che affronterà i nerazzurri per lo scettro finale sarà una tra Atalanta e Lazio, pronte a darsi battaglia a Bergamo dopo il 2-2 maturato all'andata. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Bašić, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri