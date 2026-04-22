Mondiale: uno strappo muscolare priva la Germania di Gnabry

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(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'attaccante del Bayern Monaco Serge Gnabry ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Mondiali (11 giugno-19 luglio) con la Germania a causa di uno strappo muscolare all'adduttore destro, subito alla fine della scorsa settimana. "Gli ultimi giorni sono stati difficili. Il Bayern ha ancora molto da giocarsi in questa stagione dopo aver conquistato un altro titolo di Bundesliga questo fine settimana. Per quanto riguarda il sogno dei Mondiali con la Germania, purtroppo è finito", ha scritto Gnabry (30) sul suo account Instagram. "Come il resto del Paese, sosterrò i ragazzi da casa.

Ora è il momento di concentrarsi sul recupero e tornare per la preparazione pre-campionato", ha aggiunto. Sabato sera, il Bayern aveva fatto sapere che avrebbe dovuto fare a meno di Gnabry "per un lungo periodo", senza specificare l'esatta durata della sua assenza. I media tedeschi hanno parlato di due-quattro mesi. (ANSA).