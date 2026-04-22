Sarri alla Fiorentina? Ballotta: "Alle condizioni attuali, non resterà alla Lazio"

Sarri alla Fiorentina? Ballotta: "Alle condizioni attuali, non resterà alla Lazio"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:44News
di Redazione FV

Questa sera si giocherà la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, con una tra Lazio e Atalanta che raggiungerà l'Inter nella finalissima del torneo. A presentare la sfida, ai taccuini di TMW, è stato l'ex portiere Marco Ballotta, che tra le altre considerazioni ha parlato anche del possibile accostamento di Maurizio Sarri alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione: "Intanto ha due anni di contratto. Lotito qualcosa dovrà fare. Un'altra stagione del genere non so quanto possa essere gratificante.

Qualcosa farà. Non so se spenderà soldi o meno, ma Sarri immagino chiederà delle certezze. Degli obiettivi di un certo tipo. Non penso possa continuare con le condizioni attuali".