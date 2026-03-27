Tra l'Italia e il Mondiale c'è Dzeko. L'ex viola e non solo: ecco i pericoli per gli Azzurri

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C'è Edin Dzeko tra l'Italia e i prossimi Campionati del Mondo. La Nazionale azzurra ha superato ieri l'Irlanda del Nord e si giocherà l'accesso al prossimo Mondiale martedì sera a Zenica, contro la Bosnia Erzegovina che ha eliminato la Scozia a Cardiff, ai calci di rigore. A fare un ritratto della Selezione che attende Donnarumma e compagni è La Gazzetta dello Sport, che inquadra così la compagine capitanata dall'ex centravanti della Fiorentina: "Fino a 13 minuti dalla fine delle qualificazioni, la Bosnia era promossa al Mondiale, perché stava vincendo in Austria e avrebbe sorpassato i padroni di casa al primo. Poi l’1-1 di Gregoritsch e la Bosnia seconda davanti a Romania, Cipro e San Marino. Una sola sconfitta, 5 vittorie, 17 gol segnati, con una varietà di attaccanti (Tabakovic, Demirovic), che non si ferma a Edin Dzeko. L’ex “italiano” comunque è stato il loro capocannoniere nel girone con 5 gol: solo Robert Lewandowski per la Polonia (34) e Cristiano Ronaldo per il Portogallo (34) hanno segnato più gol nelle qualificazioni ai Mondiali di Edin, arrivato ieri a31 in 45 partite.

Passato in inverno dalla Fiorentina allo Schalke, con sei reti in otto gare ha dato una spinta ulteriore a un club glorioso ma finito in seconda divisione, dove ora comanda la classifica. La difesa ha una chiara matrice di Serie A, con Tarik Muharemovic del Sassuolo e Sead Kolasinac dell’Atalanta. Il doriano Denis Hadzikadunic invece ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Quando due anni fa ha accettato l’incarico, Barbarez ha detto di sentirsi in missione per riportare in alto la sua nazionale, ora al 71° posto nel ranking Fifa. L’obiettivo era la qualificazione all’Europeo 2028, martedì si vedrà se ha anticipato i tempi.

Questo l'undici tipo della Bosnia

(4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic/Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.