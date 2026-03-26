Dzeko eroe di Bosnia: impresa in Galles, sfiderà l'Italia per i Mondiali
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Edin Dzeko ha fatto ancora una volta la storia calcistica della Bosnia Erzegovina. Impresa della Nazionale balcanica che espugna Cardiff battendo il Galles ai rigori e guardagnandosi così la possibilità di accedere alla finale dei playoff delle qualificazioni al prossimo Mondiale contro l'Italia martedì sera. Nei tempi regolamrnetari, dopo la rete britannica di James nel primo tempo, è stato proprio Dzeko, ex attaccante della Fiorentina ora allo Schalke 04, a pareggiare i conti di testa a pochi minuti dal novantesimo. Poi dopo i supplementari la sfida si è decisa ai calci di rigore, dove due errori gallesi sono stati decisivi: passa la Bosnia.
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